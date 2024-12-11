Виходить, не дарма гру не запустити без трасування?

Indiana Jones and the Great Circle привернула до себе увагу дуже високими системними вимогами. Тепер же гра офіційно вийшла, і Nvidia вже поспішила заявити про свою підтримку проєкту.

Видання Tom's Hardware зазначає, що в грі доступне "повне трасування променів". На основі вже обов'язкових для неї стандартних технологій RT автори додали окремі Path Tracing налаштування, включно з глобальним освітленням і високодеталізованими сонячними тінями. Також проєкт підтримує DLSS 3, включно з Frame Generation, що має допомогти геймерам домогтися плавнішої картинки без особливої втрати в якості.

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В основі Great Circle лежить рушій id Tech 7, знайомий гравцям за Doom Eternal. Однак нова гра ближча за духом до Metro Exodus Enhanced Edition, оскільки від самого початку створювалася з упором на реалістичне освітлення через трасування променів. Розробники роблять ставку на кінематографічний і деталізований світ: безліч пасхалок за всесвітом Індіани, інтерактивні рівні з дослідженням і потайним проходженням у дусі імерсив симів, на кшталт Dishonored, а не швидких екшенів, як той же Doom.

Крім ключових Path Tracing-налаштувань, як-от глобальне освітлення або сонячні тіні, гра пропонує і більш тонкі візуальні поліпшення. Наприклад, підповерхневе розсіювання світла на листі та повні RT-відображення. Ці деталі будуть не так помітні у звичайному геймплеї, але для власників топових ПК стануть приємним бонусом.

Раніше ми розповідали, чому Індіана Джонс не може вбивати собак в Indiana Jones and the Great Circle.

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