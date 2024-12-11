Nvidia показала Path Tracing в Indiana Jones and the Great Circle / Фото - Bethesda

Indiana Jones and the Great Circle привернула до себе увагу дуже високими системними вимогами. Тепер же гра офіційно вийшла, і Nvidia вже поспішила заявити про свою підтримку проєкту.

Видання Tom's Hardware зазначає, що в грі доступне "повне трасування променів". На основі вже обов'язкових для неї стандартних технологій RT автори додали окремі Path Tracing налаштування, включно з глобальним освітленням і високодеталізованими сонячними тінями. Також проєкт підтримує DLSS 3, включно з Frame Generation, що має допомогти геймерам домогтися плавнішої картинки без особливої втрати в якості.

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Фото Path Tracing сонячні тіні та освітлення 11 грудня 2024
Фото Path Tracing сонячні тіні та освітлення 11 грудня 2024

В основі Great Circle лежить рушій id Tech 7, знайомий гравцям за Doom Eternal. Однак нова гра ближча за духом до Metro Exodus Enhanced Edition, оскільки від самого початку створювалася з упором на реалістичне освітлення через трасування променів. Розробники роблять ставку на кінематографічний і деталізований світ: безліч пасхалок за всесвітом Індіани, інтерактивні рівні з дослідженням і потайним проходженням у дусі імерсив симів, на кшталт Dishonored, а не швидких екшенів, як той же Doom.

Крім ключових Path Tracing-налаштувань, як-от глобальне освітлення або сонячні тіні, гра пропонує і більш тонкі візуальні поліпшення. Наприклад, підповерхневе розсіювання світла на листі та повні RT-відображення. Ці деталі будуть не так помітні у звичайному геймплеї, але для власників топових ПК стануть приємним бонусом.

Фото RT відображення та підповерхневе розсіювання 11 грудня 2024
Фото RT відображення та підповерхневе розсіювання 11 грудня 2024

Раніше ми розповідали, чому Індіана Джонс не може вбивати собак в Indiana Jones and the Great Circle.

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