Доктор Джонс дуже любить собак.

В Indiana Jones and the Great Circle вороги патрулюють локації з собаками, але доктор Джонс не може заподіяти їм жодної шкоди. Якщо гравець наведе приціл на чотирилапого, Індіана не спустить курок.

Видання Comicbook згадало весь лор Індіани Джонса і дало вичерпну відповідь на запитання. Доктор Генрі Джонс молодший, а саме так насправді звуть головного героя, дуже любить собак, а свій псевдонім Генрі взяв на честь собаки Індіани, яка стала йому кращим другом у дитинстві.

У книзі "Індіана Джонс і яйця динозаврів" герой згадує, що він так і не змирився зі смертю собаки Індіани. У самій же грі Інді теж згадує, що він собачник.

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Ну, все ж не варто забувати, що франшиза "Індіана Джонс" належить Disney і Lucasfilm. Ці компанії навряд чи б допустили, щоб їхній герой асоціювався з чимось негативним, на кшталт убивства собак.

Раніше ми розповідали як так вийшло, що класичні частини GTA стали тимчасовими ексклюзивами Playstation. Sony боялася майбутнього релізу першого Xbox і пропонувала всім розробникам і видавцям ексклюзивність на своїй платформі.

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