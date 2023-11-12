Яскравих ігор в цьому жанрі так багато, що їх довелося розбити на три групи: одиночні, кооперативні та змагальні.

Шутер – один з найстаріших жанрів сучасної ігрової індустрії. Wolfenstein 3D та Doom заклали основу для FPS, який домінував на початку 90-х й дотепер є одним з найяскравіших й багатограних жанрів. У них ми відчуваємо більш тісний зв'язок зі світом навколо, тому що буквально бачимо його очима нашого персонажа.

Авторитетний ігровий портал PC Gamer склав свій топ-10 найкращих ігор в жанрі FPS. Зазначається, що це не традиційний топ "кращих з кращих", а радше ті, яка автори рекомендують у 2023-му тим геймерам, які тільки починають знайомство з цим жанром.

Відкриває топ DOOM Eternal 2020 року. Розробника з id Software довелося сісти і переосмислити те, що являє собою Doom в сучасну епоху. В результаті вийшов плавний, динамічний шутер від першої особи, який до того ж підкріплений двома чудовими DLC.

На 2-му місці Neon White, яскравий FPS з елементами аркади, платформера і головоломками. Незважаючи на візуальні новели з перервами в місіях і аніме-стилістику, Neon White являє собою чисту квінтесенцію спортивного шутера від першої особи.

Замикає трійку лідерів ремейк System Shock. Він якимось чином досягає успіху в майже неможливому завданні модернізації однієї з найвпливовіших відеоігор усіх часів, зберігаючи при цьому чарівність і особливості 90-х.

Також в топ PC Gamer найкращих шутерів, в які можна зіграти в 2023 році, потрапили Titanfall 2, Metro Exodus, DOOM і DOOM 2, Turbo Overkill, Black Mesa і Ultrakill.

Нагадаємо, Metro Exodus – це третя і станом на сьогодні остання частина в серії постапокаліптичних ігор від першої особи, створена українською студією 4А Games за мотивами романів Дмитра Глуховського. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни.

Також журналісти PC Gamer зробили добірку з найкращими кооперативними та змагальними шутерами від першої особи.

Якщо говорити про кооперативний сегмент, тут найкращою вважається Borderlands 2. За нею йдуть Deep Rock Galactic, Destiny 2, Warhammer 40,000: Darktide і Halo: The Master Chief Collection.

У топ найкращих змагальних FPS увійшли Hunt: Showdown, Battlefield 2042, Halo Infinite, Counter-Strike 2, Overwatch 2 і Rainbow Six Siege.

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