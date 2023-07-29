До стартового майданчика супутник доставив український транспортний літак Ан-124 "Руслан".

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon Heavy підняла у небо величезний супутник зв’язку Jupiter 3. Запуск відбувся зі стартового майданчика компанії в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді NASA і транслювався в соцмережах.

Супутник надвисокої щільності наступного покоління Jupiter 3, який виготовила компанія Maxar, важить понад дев’ять метричних тонн. За розмірами його можна порівняти з автобусом.

Очікується, що новий супутник подвоїть потужність парку супутників Jupiter телекомунікаційної компанії Hughes та забезпечить бездротове підключення до Інтернету в Північній і Південній Америці.

Для ракети-носія Falcon Heavy цей зліт став третім за цей рік та сьомим в історії. А для SpaceX це 51-а за цей рік місія на орбіті.

Роль України у запуску надважкого супутника Jupiter 3

Jupiter 3 – найбільш важкий комерційний супутник в історії, і його успішний запуск вимагав чималих зусиль.

Зокрема, як розповіли в Hughes, проблемою стало транспортування супутника з заводу компанії Maxar в Пало-Альто (штат Каліфорнія, США) до місця запуску – на космодром на мисі Канаверал (штат Флорида).

З цією задачею впорався український транспортний літак Ан-124 "Руслан", що спеціалізується на перевезенні великогабаритних вантажів.

Для завантаження супутника у вантажне відділення літака було побудовано спеціальну рампу.

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