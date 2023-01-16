У космосі розгортається військове протистояння між кількома країнами, вважають деякі аналітики.

США успішно відправили на орбіту новий військовий супутник, який буде виконувати секретну місію. Про це повідомляє профільне видання Space.com.

Військовий супутник був запущений за допомогою надважкої ракети Falcon Heavy, розробленої компанією SpaceX під керівництвом Ілона Маска. У прес-релізі, розісланому засобам масової інформації, Пентагон повідомив, що крім супутника військового зв'язку на орбіту було відправлено ще 5 комплектів вантажу.

Заявляється, що військовий супутник буде розташовуватися на висоті близько 35 тисяч кілометрів. На нього покладена секретна місія космічних сил США, в контексті якої згадуються такі країни як Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

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За даними журналістів, новий американський супутник буде відслідковувати активність військових супутників вищезгаданих країн.

Сам запуск Falcon Heavy відбувся в ніч на понеділок з Космічного центру у Флориді. Два бічних прискорювача після відпрацювання свого ступеня успішно приземлилися на спеціальному майданчику космодрому.

Космічні запуски SpaceX

Falcon Heavy - надважка ракета-носій, розроблена і вироблена американською компанією SpaceX. Поряд з ракетою Falcon 9 стала одним з основних засобів доставки вантажів у навколоземний космічний простір.

На початку року ракета Falcon 9 вивела на орбіту український супутник, розроблений Київським політехнічним університетом. Супутник необхідний для проведення наукового експерименту з дослідження ефективності роботи теплових труб різних конструкцій в космічних апаратах.

У той же час компанія SpaceX нарощує темпи виведення на орбіту супутників системи Starlink. Для цих цілей використовуються ракети Falcon Heavy.

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