У лідерах ультрафлагман Samsung з 200-мегапіксельною камерою.

Творці популярного бенчмарка AnTuTu оприлюднили щомісячний рейтинг смартфонів за ступенем того, наскільки ними задоволені їх власники. Тобто, він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки.

Липневий рейтинг очолив Galaxy S23 Ultra з показником задоволеності 95,05%. Показово, що минулого місяця ультрафлагман Samsung набрав 94,17% позитивних відгуків і знаходився на третьому місці.

Друге місце зайняв фотофлагман Vivo x90 Pro+ з 92,98% позитивних відгуків, а третє – Nubia Z50 Ultra з 92,73%. Для порівняння, за підсумками червня трійка лідерів складалася з Meizu 20 Pro, Xiaomi 12S Ultra і Galaxy S23 Ultra.

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Решта позицій "народного" рейтингу виглядають так:

Xiaomi 13 Pro – 92,06%

Honor Magic5 Pro – 91,8%

Honor X40 GT – 91,53%

OnePlus 11 – 90,02%

Oppo Find X6 Pro – 89,86%

Xiaomi 13 Ultra – 89,85%

Huawei Mate 50 Pro – 88,98%

А тим часом в рейтингу найшвидших Android-смартфонів станом на сьогодні з'явився новий"король". Актуальний рейтинг AnTuTu очолив Red Magic 8s Pro. Ігровий смартфон оснащений розігнаним процесором Snapdragon 8 Gen 2.

Вибір недорогого смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений величезною кількістю моделей від різних виробників. УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів за співвідношення "ціна-якість"

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