9 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі платформи Qualcomm.

Знаменитий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинги найпотужніших Android-смартфонів станом на сьогодні. В липневому рейтингу майже весь топ-10 окупували моделі на базі Snapdragon 8 Gen 2.

Якщо за підсумками червня на перше місце вирвалася модель Vivo x90s на основі процесора MediaTek Dimensity 9200+, то за підсумками липня перше місце знову зайняв новачок, але вже на платформі Qualcomm – це Red Magic 8s Pro. Ігровий смартфон оснащений розігнаним процесором Snapdragon 8 Gen 2.

Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11s, а третє – vivo x90 Pro+. Далі йдуть iQOO 11s Pro, Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro, Nubia Z50S Pro, Vivo X Fold2, Xiaomi 13 Ultra та OnePlus 11.

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Також фахівці AnTuTu оновили список найпродуктивніших Android-смартфонів субфлагманського рівня. Тут перше місце віддали Redmi Note 12 Turbo, відразу за ним – realme GT Neo5 Se. Обидві ці моделі очолюють липневий рейтинг зі значним відривом від усіх інших.

На початку місяця Xiaomi представила один з найдешевших смартфонів на ринку. При ціні дешевше 150 доларів покупці отримують оптимальний процесор Snapdragon 4 Gen 2, великий екран на 6,79" і основний датчик на 50 Мп.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів 2023 року за співвідношенням "ціна-якість" – ціни на них варіюються від 250 до 500 доларів.

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