Перше місце отримав Meizu 20 Pro, який дебютував в кінці березня. Слідом йде Xiaomi 12S Ultra.

Творці популярного бенчмарка AnTuTu оновили щомісячний рейтинг смартфонів на Android, які отримали найвищі оцінки задоволеності користувачів. Він складається з оглядкою нема на тести, а на реальні відгуки.

Найбільше у 2023 році користувачі задоволені Meizu 20 Pro, який дебютував наприкінці березня. Пристрій отримав AMOLED-матрицю 6.81" з роздільною здатністю 2К+ і 120 Гц, топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 і потрійну камеру 50+50+50 Мп. А дизайн нагадує суміш Xiaomi 13 і Galaxy S23.

Друге місце зайняв камерофон Xiaomi 12S Ultra з 94,21% позитивних відгуків, а третє – Samsung Galaxy S23 Ultra з 94,17%. Для порівняння, за підсумками травня трійка лідерів складалася з все того ж Meizu 20 Pro, Huawei P60 Pro і Vivo x90 Pro+.

Відео дня

Решта позицій "народного" рейтингу виглядають так:

ZTE Nubia Z50 Ultra – 94,06%

Xiaomi 13 Pro – 92,54%

Honor X40 GT – 91,81%

Honor Magic5 Pro – 91,76%

Samsung Galaxy S23 – 91,61%

Oppo Find X6 Pro – 90,74%

OnePlus 11 – 89,93%

А тим часом в рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів з'явився новий "король". Актуальний топ АnTuTu очолив Vivo x90s, який працює на базі новітнього процесора MediaTek Dimensity 9200+. Коштує він при цьому трохи дорожче $500.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, є традиційний рейтинг найкращих смартфонів 2023 року за співвідношенням "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 11 Pro.

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