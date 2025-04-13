Здається, Google не знає, що таке меми, зазначають журналісти.

Google тестує нову функцію в Gboard - генератор мемів на базі ШІ, але на практиці вона виявилася не такою вже смішною.

Як повідомляє Android Authority, функція під назвою meme studio працює у двох режимах: користувач може або вибрати картинку і додати свій текст, або доручити все нейромережі, від вибору зображення до підпису.

У ручному режимі все гранично просто: сотні готових шаблонів (або можна завантажити свій), трохи базового редагування на кшталт переміщення тексту і масштабування і все. Шрифт, колір, оформлення - недоступні. Зберегти мем можна в колекції Gboard або відразу відправити.

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Автоматична генерація звучить цікавіше: вводиш тему, система підбирає картинку і придумує підпис. Але саме тут усе починає розвалюватися.

Підбір зображень часто випадковий і не пов'язаний із підписом. Тексти - або беззубі, або просто дивні. Від сучасних мемів з їхньою зламаною логікою, мета-іронією і грою з формою тут не залишилося нічого.

При цьому фільтрація контенту настільки агресивна, що навіть нейтральні запити іноді блокуються. У підсумку - ні жарту, ні свободи, ні нормального редактора. Меми по суті - живий і гнучкий жанр, а тут виходить сумна листівка з 2012-го.

Схоже, що Google розраховував на більш вікову і консервативну аудиторію, яка хоче "робити меми", але не знає, як вони працюють. Однак навіть їм із поточним набором інструментів буде складно отримати щось вартісне. Поки що це сира і малокорисна функція, яку можна використовувати хіба що для іронічних мемів "настільки погано, що добре".

Раніше ми розповідали, що YouTube працює над таймером, який обмежує час переглядів Shorts. Новий функціонал допоможе уникнути думскролінгу коротких відео.

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