Водночас компанія активно підтримує команду розробки ШІ-технологій.

Google звільнив сотні співробітників із команд Android, Chrome і Pixel лише через кілька місяців після добровільних звільнень, запропонованих у січні.

Найімовірніше, це пов'язано з торішнім злиттям Android і Chrome підрозділів у єдину групу Pixel and Devices.

Компанія підтвердила скорочення в коментарі для The Information, назвавши їх частиною стратегії "підвищення гнучкості та ефективності". У Google стверджують, що на продуктах компанії скорочення не відіб'ється: все заплановане на цей рік залишиться в силі.

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Офіційно Google об'єднала свої підрозділи 2024 року. Після злиття до нової структури увійшли понад 20 тисяч співробітників. Добровільна програма звільнення, що стартувала в січні, схоже, була лише прелюдією до більш рішучих кроків.

При цьому компанія не припиняє інвестувати у свій ШІ-напрямок. Наскільки щедро, що, за чутками, деяким фахівцям у цій галузі зараз платять річну зарплату за бездіяльність.

Усе заради того, щоб не дати конкурентам, включно з Apple, переманити ключових людей. Остання, до речі, теж посилює свою ШІ-присутність, уже восени Siri і Apple Intelligence отримають обіцяні оновлення, незважаючи на початкові перенесення.

Раніше ми розповідали, що Microsoft звільнила співробітниць, які протестували проти розвитку ШІ та співпраці з Ізраїлем. Роботи позбулися дві працівниці компанії.

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