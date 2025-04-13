Новий функціонал допоможе уникнути думскролінгу коротких відео.

YouTube почав замислюватися про наслідки нескінченного перегляду Shorts, коротких вертикальних відео, які ідеально поєднуються зі звичкою безконтрольного "думскролінгу".

Мільярди людей щодня з головою занурюються у стрічку роликів, поки мозок не відключається від надлишку стимулів. І хоча Google активно просуває цей формат, тепер у компанії, схоже, почали усвідомлювати, наскільки він може бути затягуючим.

У бета-версії YouTube виявили нову функцію, яка, судячи з рядків коду, дасть змогу обмежувати час, проведений у Shorts. Це не просто нагадування "зробити перерву", яке давно є в налаштуваннях, ідеться про повноцінний таймер, який у разі досягнення ліміту призупиняє нескінченну прокрутку роликів.

Відео дня

Згідно зі знайденим описом, при досягненні денного ліміту YouTube припинить автоматичне підвантаження нових Shorts. Однак повністю заблокувати перегляд не вийде, окремі ролики все ще будуть показуватися, наприклад, у домашній стрічці або пошуку.

Функція поки не запущена офіційно, але сама компанія вже підтвердила факт її розробки в коментарі TechCrunch. Можливо, в найближчих релізах вона з'явиться у широкої аудиторії.

Раніше ми розповідали, що Google звільнив сотні співробітників, які працювали над Chrome, Android і Pixel. Водночас компанія активно підтримує команду розробки АІ-технологій.

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