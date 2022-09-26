В майбутньому оновлені процесори почне використовувати й компанія Microsoft у своїх Xbox Series X.

З кінця серпня Sony займається випуском нової ревізії PlayStation 5 під індексом CFI-1202. Окрім того, що вона скинула вагу, останній варіант консолі оснащено оновленою SoC, виготовленою по 6-нанометровому (нм) техпроцесу.

Про це повідомляє видання Angstronomics, розібравши нову модель PS5.

За даними фахівців, при переході на новий техпроцес Sony вдалося скоротити площу чіпа з 300 мм² до 260 мм², тобто майже на 15%. Ці зміни означають, що консолі тепер потрібно менше енергії та менш вимогливі рішення для охолодження.

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До того ж перехід на 6-нм техпроцес дозволив японцям здешевити виробництво оновленої консолі на 12% що, своєю чергою, допоможе швидше окупити витрати на виробництво. Також автори видання наголошують, що в майбутньому оновлені процесори в Xbox Series X почне використовувати й компанія Microsoft.

Sony також готує новеньку PlayStation 5 зі знімним дисководом

Щоправда, на полицях магазинів її можна буде знайти не раніше 2024 року, повідомляють джерела, знайомі із планами Sony.

Відомо, що консоль не відрізнятиметься у плані характеристик від попередніх ревізій. Найдивовижніша особливість нової PS5 – це те, що консоль буде мати знімний дисковод з підключенням через порт USB-C на задній панелі.

При цьому продавати Sony буде відразу кілька комплектів – просто консоль без дисковода, бандл з консоллю і дисководом, а також просто дисковод. Таким чином, в разі поломки дисковода, не потрібно буде купувати абсолютно нову консоль.

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