Тепер консоль має таку ж масу, як і оригінальна цифрова версія – 3,9 кг.

Компанія Sony без зайвого шуму випустила нову ревізію PlayStation 5, яка стала на 200 г легше версії 2021 року та на 500 грамів легше оригінальної моделі.

Як пише портал GSMArena, модель без дисковода отримала маркування CFI-1202b, а з дисководом – CFI-1202a. Що цікаво, поки що обидві моделі продаються тільки в Австралії.

Внаслідок чого відбулося зниження ваги, невідомо. Є припущення, що нова ревізія PlayStation 5 тепер працює на 6-нм техпроцесі, проте будь-які підтвердження цього факту поки відсутні.

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Нагадаємо, що в моделях 2021 року інженери Sony переробили систему охолодження, і тоді в Digital Foundry прийшли до висновку, що вона працює все так само справно.

А тим часом Sony готується до випуску гарнітури віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2. Пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку 2023 року.

Гарнітура відзначиться роздільною здатністю 2000×2040 на кожне око, OLED-дисплеєм, полем огляду 110 градусів, частотою оновлення 90/120 Гц і підтримкою HDR. Більш того, для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, тому що руху гравця зчитуються за допомогою контролерів.

Втім, чи будуть поставки пристрою в Україну, поки незрозуміло. Sony заморозила свою діяльність в нашій країні через повномасштабне вторгнення РФ. З тої пори компанія не завозить ні консолі, ні нові диски з іграми.

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