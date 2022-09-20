Випустити пристрій компанія планує у вересні 2024-го.

Інсайдер Тома Хендерсон, який неодноразово публікував правдиві дані про PlayStation задовго до офіційних повідомлень від Sony, розповів про плани компанії з випуску нової ревізії консолі PS5 – зі знімним дисководом.

У виробництво консоль надійде в середині 2023 фінансового року, а на полицях магазинів її можна буде знайти у вересні 2024-го, повідомляє інсадер в матеріалі для порталу Insider Gaming.

Відомо, що консоль не відрізнятиметься за характеристиками від попередніх ревізій. Єдине нововведення – знімний дисковод з підключенням через порт USB-C на задній панелі.

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При цьому наголошується, що продавати Sony буде відразу кілька комплектів – просто консоль без дисковода, бандл з консоллю і дисководом, а також просто дисковод. Таким чином, в разі поламання останньої, нема потреби купувати абсолютно нову консоль.

Наостанок Хендерсон додав, що хоч новий знімний дисковод є портативним, він не зіпсує естетику PS5, а, навпаки, буде гармоніювати з нею.

Нагадаємо, в кінці серпня Sony почала продавати нову ревізію PlayStation 5, що стала на 200 г легше версії 2021 року і на 500 грамів легше оригінальної моделі. Тепер консоль має таку ж масу, як і оригінальна цифрова версія – 3,9 кг.

А тим часом Sony готується до випуску гарнітури віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2. Пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку 2023 року.

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