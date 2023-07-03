Китайська компанія Vivo представила свій новий флагман Vivo X90s менше ніж тиждень тому і він відразу ж зайняв топ-10 флагманів AnTuTu.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила рейтинги найпотужніших Android-смартфонів у світі. У червневому рейтингу спостерігається кардинальна зміна – в ньому змінився лідер.

Бренд Vivo представив свій новий флагман Vivo X90s менше ніж тиждень тому і він відразу ж зайняв топ-10 флагманів AnTuTu. Це вже друга модель на основі процесора MediaTek Dimensity 9200+, тоді як всі інші місця рейтингу належать апаратам на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11 Pro, а третє – звичайний iQOO 11. Цікаво, що в п'ятірку рейтингу повернувся Asus ROG 7 Pro, який був лідером в квітні і вилетів з топ-10 в травні.

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Також звання найпотужніших Android-смартфонів розділили між собою iQOO Neo8 Pro, RedMagic 8 Pro (він же Red Devils 8 Pro), Oppo Find X6 Pro, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 і Meizu 20 Pro.

Також AnTuTu оновив список найкращих Android-гаджетів субфлагманского рівня. Тут перше місце віддали Redmi Note 12 Turbo, відразу за ним – realme GT Neo5 Se. Обидві ці моделі очолюють червневий рейтинг зі значним відривом від усіх інших.

Vivo X90s – новий рекордсмен по продуктивності

Як уже згадувалося, в основі смартфона лежить нова однокристальна система MediaTek Dimensity 9200+, яка і стала причиною такої високої продуктивності. Вона за всіма показниками обходить найактуальнішу платформу Qualcomm.

Решта характеристик у нього теж на рівні – 6.78-дюймовий AMOLED-екран з кадровою частотою 120 Гц, камери на 50+12+12 Мп і батарея на 4810 маг зі швидкою зарядкою 120 Вт. До того ж смартфон оснащується корпусом з вологозахистом за стандартом IP64, також є модуль NFC, Wi-Fi 7 і стереодинаміки.

У Китаї за Vivo X90s в початковій версії просять 3999 юанів (близько 20 000 грн). До України апарат навряд чи добереться, але з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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