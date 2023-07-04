У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 11 Pro.

Автори популярного бенчмарка AnTuTu опублікували свіжі рейтинги найращих смартфонів Аndroid за співвідношенням ціни і якості. Всього склали п'ять топів для різного бюджету, які актуальні станом на червень 2023 року.

В останні місяці мобільний ринок "захопили" моделі Redmi і vivo. Також згадується, що влітку-восени нас чекає не так багато новинок, адже майже всі заплановані на цей рік новинки вже дебютували.

Redmi Note 12 Turbo – ідеальний бюджетник у 2023 році

У найдешевшій категорії до 300 доларів перше місце дісталося Redmi Note 12 Turbo, який по начинці обходить деякі бюджетні флагмани. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і швидка зарядка на 110 Вт, що є рідкістю в цьому сегменті.

Відео дня

Відразу за ним йдуть Redmi Note12T Pro і OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro,

У цінному сегменті до 450 доларів перше місце дісталося моделі Redmi K60 з OLED-матрицею 6.67" і частотою 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1 і батареєю 5550 мАг з зарядкою 67 Вт.

Друге і третє місце розділили між собою Nubia Z50 і Redmi K60 Pro.

Meizu 20 – бюджетний флагман від легендарного бренду

Топ смартфонів ціною до $600 очолив Meizu 20. Він отримав AMOLED-матрицю 6.55" з роздільною здатністю Full HD+ і 120 Гц, топовий Snapdragon 8 Gen 2 і батарею на 4700 мАг зі швидкою зарядкою 67 Вт. Камери – 50+16+5 Мп.

Друге місце займає iQOO Neo8 Pro і за сумісництвом один з найпотужніших смартфонів на ринку, а третє – Xiaomi 13.

Серед більш дорогих пристроїв вартістю до $750 перше місце віддали iQOO 11. На другому місці розташувалася Nubia Z50 Ultra, а на третьому – Nubia Z50 Ultra.

Найкращий з найкращих - iQQO 11 Pro

Серед найдорожчих смартфонів за ціною вище $750 лідирує iQOO 11 Pro, що є одним з найбільш просунутих смартфонів на ринку. Він отримав найкращий на сьогодні дисплей, 200-ватну зарядку і спецверсію в розфарбуванні BMW Motorsport.

Друге і третє місце розділили між собою моделі Honor Magic5 Pro з найкращою камерою на ринку смартфонів і Samsung Galaxy S23.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює Vivo x90s на базі нового процесора Dimensity 9200+. Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11 Pro, а третє – більш дешева iQOO.

Також ми ділилися лайфхаком, як повністю прибрати всю рекламу на своєму смартфоні – для цього не потрібно нічого завантажувати або встановлювати. І розповідали, чому важливо перезавантажувати телефон, і як часто це робити.

Вас також можуть зацікавити новини: