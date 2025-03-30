Mulberry має вийти разом з iOS 19.4 наступного року.

Apple готується випустити оновлену версію застосунку Health зі штучним інтелектом, який, як стверджується, зможе замінити живих лікарів.

Як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, кодова назва нового проєкту - Mulberry, а його реліз очікується з виходом iOS 19.4 наступного року. АІ-агент у застосунку виконуватиме роль персонального лікаря, допомагаючи користувачам стежити за їхнім здоров'ям і надаючи рекомендації щодо харчування, фізичної активності та інших аспектів.

Для навчання цього нового функціоналу Apple планує залучити різних фахівців: кардіологів, психологів, дієтологів та інших експертів. Крім того, компанія має намір найняти відому особистість у медицині для того, щоб вона стала "обличчям" нового сервісу, який може отримати назву Health+.

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Додаток збиратиме й аналізуватиме дані користувачів, включно з тими, що надходять з Apple Watch, і на основі цієї інформації штучний інтелект надаватиме поради.

Проєкт, у якому Apple бачить свій довгостроковий внесок у поліпшення охорони здоров'я, також буде зосереджений на харчуванні користувачів. Однак, з огляду на ризик для репутації компанії в разі помилок у медичних рекомендаціях, Apple уважно стежитиме за точністю порад, що надаються.

Раніше ми розповідали, які моделі iPhone отримають підтримку iOS 19. Список вийшов великим.

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