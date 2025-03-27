Востаннє така модель випускалася в 2023 році.

Apple не має наміру випускати нову версію iPhone Mini, стверджує авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg. Востаннє такий смартфон виходив у 2023 році - це був iPhone 13 Mini.

Журналіст говорить щонайменше про два покоління iPhone наперед: це означає, що на iPhone 17 Mini і iPhone 18 mini можна точно не розраховувати. Очікується, що обидві лінійки будуть випущені в 2025 і 2026 роках відповідно.

Пов'язано таке рішення з низьким попитом на компактні телефони. iPhone 12 Mini мав стати хітом продажів, але провалився через деякий час. За інерцією роком пізніше було випущено iPhone 13 mini, який також мав вкрай низький успіх.

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Можливо, купертинівці змінять свою думку в майбутньому, тим більше, що попит на компактні смартфони зараз вищий, ніж кілька років тому. Наприклад, у користувацькому рейтингу AnTuTu саме iPhone 12 mini визнано найкращим айфоном на думку більшості.

Зараз найкомпактніший з актуальних iPhone - це нещодавно випущений iPhone 16e з 6,1-дюймовим екраном. Очікуваний iPhone 17 Air буде тоншим, але діагональ екрана навряд чи буде меншою за 6,6 дюймів.

Раніше УНІАН писав, що бюджетний iPhone 16e виявився майже нікому не потрібним. Схоже, сучасного дизайну і потужного процесора було замало, щоб виправдати цінник у 600 доларів.

Презентація серії iPhone 17 має відбутися у вересні, а чутки за півроку до анонсу говорять , що це буде найцікавіша серія за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro стануть першими Айфонами з трьома камерами на 48 Мп.

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