Щорічна конференція WWDC, на якій Apple традиційно анонсує нові версії операційних систем, пройде в червні. Втім, нам уже відомо, які iPhone будуть підтримувати iOS 19, яка сильно здивує користувачів.
Усі моделі iPhone, які працюють на iOS 18, отримають оновлення до iOS 19 у 2025 році – пише портал MacRumors. Таким чином, нова версія iOS буде сумісна, зокрема з iPhone Xr і Xs, яким цього року виповниться сім років. Ось повний список:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 / 2022).
За інформацією Bloomberg, у 2025 році на власників iPhone чекає справжня революція. iOS 19 стане наймасштабнішим оновленням з часів iOS 7, випущеної 2013 року. Обіцяють новий дизайн ОС, натхненний visionOS, і просунуті кросплатформні функції.
Проте набір функцій на цих пристроях буде обмежений. Як і у випадку з iOS 18, ШІ-функції Apple Intelligence продовжать отримувати тільки iPhone 15 Pro і моделі новіші. Нещодавно представлений iPhone 16е якраз обзавівся чипом A18 під ШІ-можливості Apple Intelligence.
Презентація iOS 19 відбудеться в червні в рамках WWDC 2025, а сам апдейт вийде у вересні. До того моменту Apple повинна представити Mac Pro на базі M4, AirTag 2 і, можливо, свій перший девайс для управління розумним будинком.
Що стосується нових iPhone 17, то про них подробиць уже накопичилося багато. Очікується, що всі моделі отримають поліпшену до 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.