Очікується, що iOS 19 отримають усі сучасні смартфони бренду, починаючи з iPhone XR|XS.

Щорічна конференція WWDC, на якій Apple традиційно анонсує нові версії операційних систем, пройде в червні. Втім, нам уже відомо, які iPhone будуть підтримувати iOS 19, яка сильно здивує користувачів.

Усі моделі iPhone, які працюють на iOS 18, отримають оновлення до iOS 19 у 2025 році – пише портал MacRumors. Таким чином, нова версія iOS буде сумісна, зокрема з iPhone Xr і Xs, яким цього року виповниться сім років. Ось повний список:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 / 2022).

За інформацією Bloomberg, у 2025 році на власників iPhone чекає справжня революція. iOS 19 стане наймасштабнішим оновленням з часів iOS 7, випущеної 2013 року. Обіцяють новий дизайн ОС, натхненний visionOS, і просунуті кросплатформні функції.

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Проте набір функцій на цих пристроях буде обмежений. Як і у випадку з iOS 18, ШІ-функції Apple Intelligence продовжать отримувати тільки iPhone 15 Pro і моделі новіші. Нещодавно представлений iPhone 16е якраз обзавівся чипом A18 під ШІ-можливості Apple Intelligence.

Презентація iOS 19 відбудеться в червні в рамках WWDC 2025, а сам апдейт вийде у вересні. До того моменту Apple повинна представити Mac Pro на базі M4, AirTag 2 і, можливо, свій перший девайс для управління розумним будинком.

Що стосується нових iPhone 17, то про них подробиць уже накопичилося багато. Очікується, що всі моделі отримають поліпшену до 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.

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