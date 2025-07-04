Перші пристрої вже почали отримувати бета-збірки.

Xiaomi офіційно запустила розгортання Android 16 на своїх девайсах, ставши одним із перших виробників, що пропонують новеньку версію ОС. Оновлення стартувало з моделі Xiaomi 15 та поширюється в рамках бета-програми Mi Pilo.

Бета-версія Android 16 містить оновлену фірмову оболонку HyperOS 2.3, повідомляє портал Menow. У випадку з Xiaomi 15 прошивка важить 7,3 гігабайта, що натякає на велику кількість змін.

Поточна версія оновлення, OS2.0.230.6.WOCCNXM, приносить оптимізацію системи, змінені анімації, новий жест управління (свайп двома пальцями вгору для спеціальних можливостей), а також додатковий рівень безпеки.

Відео дня

На цей момент Xiaomi підтвердила оновлення до Android 16 для більш ніж 69 пристроїв через свій Центр безпеки. Повний список охоплює як китайські, так і глобальні моделі, але терміни виходу глобальної версії оновлення поки не уточнюються.

Усі смартфони Xiaomi, які оновляться до Android 16:

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 13R

Redmi K80, K80 Pro

Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E

Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra

Redmi 14R, 14C

Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C, 13C 5G

Redmi A4 5G, A3 Pro

POCO F7 Pro, F7 Ultra

POCO F6, F6 Pro

POCO X7, X7 Pro

POCO X6, X6 Pro

POCO M7, M7 Pro

POCO M6, M6 5G, M6 Plus

POCO M6 Pro, M6 Pro 5G

POCO C75, C71

10 червня компанія Google випустила стабільну версію Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні кілька років. Відразу після виходу оновлення стало доступним власникам смартфонів Pixel, починаючи з Pixel 6.

Пристрої інших виробників почнуть отримувати оновлення зі своєю фірмовою оболонкою найближчими місяцями. УНІАН зібрав усі девайси, які точно отримуватимуть свіжу версію Android, включно з Samsung, Realme, OnePlus та іншими брендами.

Вас також можуть зацікавити новини: