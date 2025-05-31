Названо п'ять нових крутих функцій, заради яких варто оновитися на Android 16

Цього року нова ОС вийде вже в червні – на місяці раніше, ніж зазвичай. Першими оновлення отримають пристрої Pixel.

Наприкінці квітня компанія Google випустила останню бета-версію Android 16. Стабільна версія, як уже підтверджено, вийде в червні - на місяці раніше, ніж зазвичай.

Журналісти пишуть, що це буде одне з найбільш значущих апдейтів ОС за останні роки. Видання Android Police розібрало п'ять найголовніших нововведень, заради яких варто чекати виходу Android 16.

1. Live Updates

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Це новий формат повідомлень про поточні події на кшталт доставки їжі або поїздки в таксі, який працює за аналогією з Live Activities в iPhone.

Раніше подібні функції впроваджувалися виробниками через власні оболонки, але тепер вони стануть частиною операційної системи. Це створить єдиний стандарт і спростить впровадження функції сторонніми додатками.

2. Material 3 Expressive

Друге і не менш значуще нововведення - це оновлений інтерфейс операційної системи. Оновлення не є капітальним редизайном, проте привнесе більше напівпрозорих елементів, розмиття та кастомізації.

Новий дизайн не буде доступний одразу з виходом Android 16 - його реліз очікується пізніше, імовірно в одному з квартальних оновлень після презентації Pixel 10.

3. Підтримка Ultra HDR для HEIC-зображень

Android 16 також усуває одне з обмежень минулих версій: тепер технологія Ultra HDR працюватиме і з фотографіями у форматі HEIC, даючи змогу відображати більше деталей у тінях і світлих ділянках.

Очікується, що Google також оновить додаток Pixel Camera, щоб він за замовчуванням давав змогу зберігати фотографії у форматі HEIC замість JPEG.

4. оновлена панель швидких налаштувань

Для Google це майже ритуал - змінювати панель швидких налаштувань з кожним великим випуском Android і актуальна версія продовжить цю тенденцію. Цього разу додали можливість підлаштовувати розмір перемикачів. Також повернули опції ввімкнення/вимкнення Wi-Fi і Bluetooth в один клік.

Ще одна помітна зміна - це новий зовнішній вигляд плиток. Вони займають менше місця, ніж раніше. Рішення нагадує деякі китайські прошивки, а також центр управління в iOS 18.

5. Режим розширеного захисту

За допомогою єдиного перемикача Advanced Protection разом активує цілу низку захисних заходів від складних загроз, що підійде як публічним особистостям, так і звичайним користувачам.

Серед них - захист від крадіжки, блокування в офлайн-режимі, автоматичне перезавантаження за бездіяльності та захист USB-підключень.

Реліз Android 16 для широкої публіки заплановано на червень. Традиційно першими оновлення отримають пристрої Pixel. Іншим користувачам Android доведеться почекати, поки їхні виробники адаптують ОС під фірмові оболонки.

Раніше в мережі публікувався список смартфонів Xiaomi і Samsung, які точно отримають оновлення до Android 16.

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