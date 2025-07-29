Раніше передбачалося, що Samsung має намір відмовитися від моделі S26+ і замінити її на версію Edge.

Samsung збирається повністю змінити флагманську серію у 2026 році, відмовившись від випуску базових Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus. Про це повідомляє портал Android Authority з посиланням на інформацію з прошивки One UI 8.0 (Android 16).

Згідно з новими даними, замість звичних версій S, Plus і Ultra, Samsung готує три інші моделі – Galaxy S26 Pro, S26 Edge і S26 Ultra. Якщо ця інформація підтвердиться, Galaxy S26 стане першою лінійкою з 2021 року, в якій корейський виробник відмовиться від звичної тріади моделей.

Імовірно, надтонкий Galaxy S26 Edge замінить S26 Plus у лінійці флагманських смартфонів Samsung, а ось чи будуть додаткові функції у моделі Galaxy S26 Pro порівняно з Galaxy S26 поки незрозуміло. Приставка Pro в базовій моделі може вказувати на більш дорогий і функціональний "початковий" рівень.

Відео дня

За чутками, Apple теж планує радикально переглянути свою майбутню флагманську серію. Так, замість непопулярного iPhone Plus вийде тонкий iPhone 17 Air, а версія Ultra може замінити топовий iPhone 17 Pro Max.

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S26 очікується на початку 2026 року. До цього часу компанія випустить "народний" Galaxy S25 FE. Він отримає дизайн та параметри від топових моделей Galaxy 2025 року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

Також Samsung підтвердила, що до кінця року випустить свій перший смартфон із потрійним екраном завчасно. "Трикладушка" Samsung стане прямим конкурентом Huawei Mate XT, але використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони екрана згортаються всередину.

Вас також можуть зацікавити новини: