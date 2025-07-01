Користувачі Windows 10 активно переходять на 11: 'міграція' на піку з 2021 року

Річ у тім, що до закінчення терміну безоплатної підтримки Windows 10 залишається менше 100 днів.

Через чотири роки після свого виходу Windows 11 нарешті наздогнала Windows 10. Згідно з даними ресурсу StatCounter, ринкова частка актуальної ОС у червні 2025 року різко зросла з 43,22% до 47,98%.

Востаннє настільки значний приріст за один місяць спостерігався лише незабаром після релізу Windows 1 – у січні 2022-го було зафіксовано зростання з 2,6% до 7,89%, пише Neowin. Зростання в річному обчисленні склало +18,23%.

Зі свого боку частка Windows 10, що наближається до закінчення підтримки, за останній місяць знизилася з 53,19% до 48,76%. Таким чином, різниця між двома ОС наразі становить менше 1% в усьому світі, а в деяких країнах, наприклад США і Франції, 11-ка вже популярніша за десятку.

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Однією з найочевидніших причин сплеску популярності Windows 11 вважається закінчення підтримки "десятки", яке намічено вже на 14 жовтня. Це означає, що система більше не отримуватиме оновлень, які передбачають виправлення помилок і надають доступ до нових функцій.

Для тих, хто не поспішає з оновленням, Microsoft вперше пропонує 12-місячне продовження надання патчів безпеки за 30 доларів. Також є безкоштовний спосіб ще цілий рік отримувати оновлення, але для цього потрібно зв'язати свій акаунт Microsoft і синхронізувати налаштування з хмарою.

При цьому Microsoft вже підтвердила, що поки не збирається випускати Windows 12. Цієї осені відбудеться реліз великого оновлення 25H2 для Windows 11, а абсолютно нова ОС вийде не раніше осені 2026 року.

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