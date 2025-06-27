Windows прощається з синім екраном смерті – Microsoft 'перефарбувала' його вперше за 40 років

Microsoft підтвердила, що знаменитий "Синій екран смерті" (BSOD), який з'являється, коли Windows виявляє критичну помилку, вперше за 40 років змінить колір. Спочатку він став зеленим, а тепер він буде чорним.
У новій версії Windows 11 змінилося й оформлення: замість сумного смайла з QR-кодом тепер просто код помилки з відсотковим відліком до перезапуску комп'ютера. Це має спростити діагностику і прискорити пошук причин поломки.
За словами віцепрезидента Microsoft з безпеки ОС, компанія хоче зробити такі повідомлення зрозумілішими і кориснішими як для звичайних користувачів, так і для IT-фахівців. "По суті, це просто більш чітка інформація про те, що саме пішло не так".
Оновлений чорний екран смерті почне з'являтися в Windows 11 вже цього літа. Разом із ним вийде нова фіча Quick Machine Recovery – вона дасть змогу віддалено відновлювати роботу ПК, навіть якщо пристрій не може завантажитися.
Як УНІАН уже писав, розрив між Windows 11 і Windows 10 скоротився до історичного мінімуму і тепер становить 1,19%. Користувачі все частіше залишають стару версію операційної системи на користь актуальної ОС.
Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 вже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіло лише 26% юзерів.
Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.