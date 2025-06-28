Підтримка Windows 10 закінчується – як безкоштовно отримувати оновлення ще рік

Звичайні користувачі зможуть отримати додатковий рік оновлень – до 14 жовтня 2026 року.

Microsoft припинить підтримку Windows 10 трохи більше ніж через 100 днів – 14 жовтня 2025 року. Це ставить користувачів "десятки" перед непростим вибором: перейти на Windows 11, або продовжити користуватися старою ОС на свій страх і ризик.

Минулого року Microsoft оголосила, що за додаткову плату в 30 доларів (~1300 грн) будь-який власник Windows 10 зможе продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік.

Тепер з'явився безкоштовний варіант ще цілий рік після припинення підтримки Windows 10 отримувати оновлення безпеки, але є речі, які вам потрібно зробити. Про це пише Windows Central.

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Для продовження терміну "життя" Windows 10 вам потрібно зв'язати свій обліковий запис Microsoft і синхронізувати налаштування з хмарою, використовуючи новий додаток Windows Backup.

Щоб зареєструвати пристрій у програмі розширених оновлень безпеки (ESU), перейдіть у меню "Налаштування", далі "Оновлення та безпека", а потім "Центр оновлення Windows".

Якщо ви відповідаєте вимогам, ви маєте побачити посилання для реєстрації. Видання Windows Latest пише, що процедура продовження підтримки Windows 10 займає кілька секунд.

У Microsoft зазначили, що реєстрація в програмі ESU для всіх буде доступна в спеціальному застосунку, запуск якого заплановано на липень.

Як УНІАН уже писав, розрив між Windows 11 і Windows 10 скоротився до історичного мінімуму. Станом на червень 2025 року частка 11-ки досягла свого піка в 47,73%, тоді як "десятка" утримує 48,92% ринку.

Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 уже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіли лише 26% юзерів.

До слова, Windows 11 уже давно є найпопулярнішою ОС у Steam. У червні 2025-го загальна частка 11-ки становить 60%. Windows 10 же використовують менше 40% ПК-геймерів.

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