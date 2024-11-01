Компанія припинить підтримку операційної системи наступного року, але пропонує вихід для тих, хто не хоче переходити на Windows 11.

Як вєе відомо, підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. З цього моменту користувачі зможуть або перейти на Windows 11, або продовжити користуватися старою ОС і отримувати оновлення платно.

Корпорація Microsoft оголосила, що споживачі зможуть заплатити 30 доларів за оновлення з розширеною підтримкою (Extended Security Updates; ESU), яке дозволить їм залишатися на Windows 10 ще трохи довше.

За ці самі 30 доларів користувачі отримають "критичні" і "важливі" оновлення безпеки протягом року – по суті, виправлення безпеки, які продовжать захищати ваш комп'ютер з 10-ю версією операційної системи від будь-яких вразливостей. Жодних контентних функцій вони не передбачають.

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Купити таку ліцензію можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження. Таким чином компанія намагається мотивувати власників пристроїв з Windows 10 оновлювати операційну систему до наступної версії.

Розширена підтримка Windows 10 буде доступна і корпоративним клієнтам, але суми будуть вже зовсім інші. Перший рік використання ESU обійдеться компаніям у 61 долар, другий рік коштуватиме 122 долари, за третій рік доведеться заплатити цілих 244 долари.

Ресурс Statcounter, який аналізує світову статистику систем Windows, зазначає, що частка Windows 11 за останні місяці помітно зросла. 10-ка, як і раніше, найпопулярніша з часткою ринку 60%, але нова ОС встановлена вже на 35% пристроїв.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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