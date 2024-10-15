Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 фактично перетворилася на Windows 12.

Життєвий цикл Windows 10 поступово добігає кінця. 14 жовтня 2025 року Microsoft повністю припинить її підтримку, залишивши користувачів без патчів безпеки, нагадує Tom's Hardware.

Примітно, що саме Windows 10 є найпопулярнішою системою і на сьогодні встановлена на 62% комп'ютерів по всьому світу. Далі слідує Windows 11, яку через три роки після виходу використовують лише 33%. При цьому досить великою популярністю користується Windows 7, яка вийшла 15 років тому. Ця ОС досі встановлена на 3% усіх комп'ютерів світу.

Після завершення підтримки комп'ютери користувачів продовжать роботу в нормальному режимі, але вони більше не зможуть розраховувати на щомісячні оновлення безпеки та патчі, що захищають від новітніх загроз.

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У Microsoft вже підтвердили, що корпоративні клієнти зможуть і надалі продовжувати користуватися "десяткою" навіть після припинення підтримки, але за додаткову плату. Програма платних оновлень для Windows 10 працюватиме до 2028 року.

Між тим журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

Раніше з'являлися повідомлення, що Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів. Причому одразу з унікальною розкладачкою, що обертається на 360 градусів. Можливо, це переосмислений Surface Duo 3, який так і не вийшов.

Водночас Microsoft уже працює над наступним поколінням консолей Xbox, яке, за чутками, вийде вже 2026 року і цього разу не включатиме слабшу версію пристрою. Замість нього компанія випустить портативного конкурента Steam Deck.

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