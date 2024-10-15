Життєвий цикл Windows 10 поступово добігає кінця. 14 жовтня 2025 року Microsoft повністю припинить її підтримку, залишивши користувачів без патчів безпеки, нагадує Tom's Hardware.
Примітно, що саме Windows 10 є найпопулярнішою системою і на сьогодні встановлена на 62% комп'ютерів по всьому світу. Далі слідує Windows 11, яку через три роки після виходу використовують лише 33%. При цьому досить великою популярністю користується Windows 7, яка вийшла 15 років тому. Ця ОС досі встановлена на 3% усіх комп'ютерів світу.
Після завершення підтримки комп'ютери користувачів продовжать роботу в нормальному режимі, але вони більше не зможуть розраховувати на щомісячні оновлення безпеки та патчі, що захищають від новітніх загроз.
У Microsoft вже підтвердили, що корпоративні клієнти зможуть і надалі продовжувати користуватися "десяткою" навіть після припинення підтримки, але за додаткову плату. Програма платних оновлень для Windows 10 працюватиме до 2028 року.
Між тим журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.
Раніше з'являлися повідомлення, що Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів. Причому одразу з унікальною розкладачкою, що обертається на 360 градусів. Можливо, це переосмислений Surface Duo 3, який так і не вийшов.
Водночас Microsoft уже працює над наступним поколінням консолей Xbox, яке, за чутками, вийде вже 2026 року і цього разу не включатиме слабшу версію пристрою. Замість нього компанія випустить портативного конкурента Steam Deck.