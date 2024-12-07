Про угоду стало відомо тільки зараз, але її було укладено ще в серпні 2024 року - до перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Компанія Ілона Маска SpaceX уклала з Пентагоном контракт, що розширює доступ України до більш захищеної версії Starlink, яка має назву Starshield.

Як пише Bloomberg, контракт передбачає, що 2,5 тисячі терміналів Starlink, які вже є в України, отримають доступ до Starshield, що забезпечує більш захищений зв'язок, який складніше зламати.

Стверджується, що в України є вже близько 500 терміналів зі Starshield. Укладений із Пентагоном контракт дасть змогу довести їхню загальну кількість до 3000. Контракт передбачає обслуговування терміналів у 2025 році.

Відео дня

Як зазначає Bloomberg, про угоду стало відомо тільки зараз, але її було укладено ще в серпні 2024 року - до перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Представники Пентагону відмовилися розкрити фінансові параметри угоди. Однак відомо, що раніше укладена угода про підключення 500 терміналів оцінювалася приблизно в 40 мільйонів доларів.

Війна в Україні - використання Starlink

Термінали Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Ілон Маск чи хтось інший. Про це заявив глава МЗС Радослав Сікорський.

Він зазначив, що один із ключових чинників, який гарантує, що українці зможуть і надалі ефективно захищатися від росіян, - це під'єднання до Інтернету за допомогою модулів Starlink, і за їхнє фінансування відповідає Польща.

Вас також можуть зацікавити новини: