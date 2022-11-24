Удар по енергосистемі України призвів до перебоїв у живленні мереж зв'язку загального користування.

На тлі масованої атаки Росії на енергосистему станом на 24 листопада в Україні працює лише 44% базових станцій мобільних операторів.

Про це під час брифінгу заявив речник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимир Кондрашов.

За словами Кондрашова, удар по енергосистемі України призвів до перебоїв у живленні мереж зв'язку загального користування.

Відео дня

"Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, які були до повномасштабного вторгнення", - сказав спікер.

На цей момент в Миколаївській працюють трохи понад 9% базових станцій, в Кіровоградській області - 13,7%, в Полтавській області – 15%, в Одеській області - 15,2%, в Харківській області - 16,4%.

При цьому найкраща ситуація в Сумській області - тут працюють 89,6% станцій, Чернівецькій - 76%. У Закарпатській, Львівській та Черкаській областях - 73%, 72% і 69% відповідно.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

Вас також можуть зацікавити новини: