В першу чергу підключають об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

Енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів, в першу чергу заживляють об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі, зазначивши, що метою вчорашньої атаки були переважно об'єкти генерації, що викликало системну аварію та масове знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.

Енергосистема України та Молдови зараз об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

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"В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою. Це означає, що НЕК "Укренерго" реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу і разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. В першу чергу живляться об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

В "Укренерго" повідомляють, що через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Зараз всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація.

На вечір 24 листопада диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує зменшення дефіциту в системі.

Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб утримувати її стабільну роботу в таких умовах, "Укренерго" продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.

У компанії закликали споживачів, яким вже повернули енергоживлення, не нехтувати заходами економії електроенергії.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекаута. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

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