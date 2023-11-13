У нього міцний корпус і захист від води, а всередині стоїть акумулятор на 23 800 мАг.

Одна з головних проблем ринку смартфонів у 2023 році полягає в одноманітності доступних моделей. Однак у більш дрібних виробників часом зустрічаються цікаві телефони. Один з таких – Tank 3 від китайської компанії Unihertz, пише Gizmochina.

Це суперавтономний і міцний апарат з безліччю функцій, яких немає у абсолютної більшості апаратів на ринку. По-перше, у девайса при собі гігантський акумулятор ємністю 23 800 мАг: виробник обіцяє 1800 годин роботи в режимі очікування, 18 годин розмов та 38 годин ігор. Більш того, сам смартфон можна використовувати в режимі повербанка.

По-друге, в смартфон вбудована камера нічного бачення, лазерний далекомір на 40м та ліхтарик на 1200 люмен. Також не забули про стандартні переваги на кшталт 120-герцового дисплея, "чистого" Android, відразу 16/512 Гб пам'яті, захисту від води за стандартом IP68 і підтримки двох SIM-карт.

На відміну від інших "невбивних" смартфонів, за продуктивність тут відповідає потужний чип Dimensity 8200, ще додали основну камеру на 200 Мп і "фронталку" на 50 мегапікселів. Діагональ дисплея становить 6,79 дюйма, а швидка зарядка на 120 Вт зарядить батарею від 0 до 100% за півтори години.

Само собою, це далеко не найкомфортніший у використанні пристрій хоча б через розміри. Важить цей гігант аж 666 грамів – тягати його з собою в кишені буде важко. І все це в масивному корпусі 179 × 86 × 31 мм. Unihertz Tank 3 вже з'явився на Aliexpress за ціною в $500.

Раніше Xiaomi випустила свій новий найдоступніший смартфон. У нього при собі великий екран, один з найкращих процесорів і багато пам'яті, а просять за нього 125 доларів.

Водночас Apple повернула в продаж улюблений iPhone у користувачів. Показово, але найбільшою симпатією сьогодні користуються компактні Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями.

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