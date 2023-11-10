У нього при собі великий екран, один з найкращих процесорів і багато пам'яті.

Компанія Xiaomi представила на міжнародному ринку ультрабюджетний смартфон Redmi 13C. Разом з Poco C65 на сьогодні це найдоступніші мобільні пристрої в лінійці виробника.

Новинка по дизайну нагадує Росо C65, але відрізняється по залізу. Девайс працює на спритному процесорі MediaTek Helio G99, а, отже, окрім стабільної роботи системи можна розраховувати і на геймінг на середніх налаштуваннях графіки, пише GSMArena.

Характеристики Redmi 13C

Дисплей: 6.74", IPS, 1600×720, частота 90 Гц, пікова яскравість до 600 ніт;

Процесор: MediaTek Helio G99 – один з найкращих в своєму сегменті;

Пам'ять: 4/6/8 ГБ оперативної LPDDR4x, а об'єм накопичувача eMMC 5.1 може бути 128 ГБ або 256 ГБ;

Акумулятор: 5000 мАг, підтримується 18-ватна зарядка;

Камера: 50 Мп (f/1.8), як в Poco C65, з 2-мегапіксельним TOF-датчиком і 2-мегапіксельною макрокамерою. Селфі-камера – 5 мегапікселів, вона вбудована в каплевидний виріз.

З інших особливостей моделі – захисне скло Corning Gorilla Glas, NFC-модуль, стереодинаміки, 3,5-мм мініджек, слот microSD до 1 ТБ і захист IP53. "З коробки" він працює на Android 13 з MIUI 14.

Відео дня

Ціни на Redmi 13C починаються від $125 (~4500 грн) за базову версію з 4 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Найтоповіший варіант на 8/256 ГБ обійдеться в 155 доларів (~5600 грн).

Якщо бюджет побільше, раніше журналісти вибрали 4 бюджетних королі на ринку Android-стартфонів вартістю до 8000 грн. Все частіше в недорогих смартфонах можна знайти AMOLED-дисплеї, спритні процесори і навіть круті камери.

Водночас Apple повернула в продаж улюблений iPhone у користувачів. Цікаво, але найбільшою симпатією сьогодні користуються компактні Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями.

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