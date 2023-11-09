Компанія вже два роки ігнорує лінійку mini на користь Plus, а iPhone 13 mini у вересні й зовсім пропав з офіційного сайту продажів.

З виходом нової лінійки iPhone 15, здавалося, Apple остаточно відмовилася від підтримки компактних телефонів. Компанія вже два роки ігнорує лінійку mini на користь Plus, а iPhone 13 mini у вересні й зовсім пропав з офіційного сайту продажів.

Втім, днями на офіційному сайті Apple з'явилися для купівлі відновлені iPhone 12 mini, звернули увагу у виданні MyDrivers. Гаджет доступний в США за ціною в $529 (~19 000 грн) за версію на 256 Гб.

Такий айфон нічим не буде відрізнятися від нового телефону, за винятком спеціального коду й позначки, які присвоюються відновленим смартфонам. Apple обіцяє, що подібні пристрої проходять всі необхідні тестування.

Відео дня

Випущений в 2020-му iPhone 12 mini був першим представником компактної серії. Однак продажі залишали бажати кращого й останні роки компанія замінила компактні "міні" на "плюс" зі збільшеним екраном.

Цікаво, що нещодавно бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найулюбленіших iPhone у користувачів – ним став iPhone 12 mini. За ним йде iPhone SE 2020. Таким чином, великою симпатією сьогодні користуються компактні Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі було чимало чуток, що Apple вирішила "поховати" лінійку доступних iPhone SE через незадовільні продажі, але тепер все більше джерел стверджують, що купертинівці перезапустили розробку умовного iPhone SE 4. Причому вийде він вже на початку 2024-го.

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