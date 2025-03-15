Цьому нюансу можна не приділити належної уваги, але саме через нього роутер може працювати не на всі 100%.

Ми користуємося Wi-Fi щодня й іноді може виникнути думка, а чи справляється роутер зі своїми завданнями на всі 100%. Через це варто провести кілька простих перевірок і внести невеликі зміни.

Хоча максимальна швидкість інтернету залежить від вашого тарифу і можливостей інтернет-провайдера (ISP), розташування роутера може мати значний вплив на якість з'єднання і швидкість завантажень, пише Express.

Де не варто розміщувати роутер

Експерти повідомляють, що, звичайно ж, роутери краще тримати подалі від акваріумів і води. Річ у тім, що Wi-Fi погано працює поруч із водою. Крім того, їх краще тримати подалі від радіоняні - цифрові сигнали можуть конфліктувати один з одним.

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І ніколи не ховати роутер у шафу або закриті ніші - адже навіть тонкі дерев'яні стінки можуть блокувати сигнал. За даними команди Fibre Compare, одним із найгірших місць для Wi-Fi є простір під сходами.

Але сходи - не єдина загроза для хорошого сигналу Wi-Fi. Фахівці також радять не ставити роутер:

Перед вікнами - сигнал може частково розсіюватися назовні.

- сигнал може частково розсіюватися назовні. Поруч із мийкою, пральною машиною та душовою кабіною - вони створюють вологість, яка може пошкодити компоненти або погіршити роботу мережі.

- вони створюють вологість, яка може пошкодити компоненти або погіршити роботу мережі. На підлозі або в кутку приміщення - сигнал краще поширюється, якщо пристрій розташований вище і ближче до центру будинку.

Намагаючись знайти найкраще місце для роутера, експерти рекомендують переміщати його з різних зон будинку, тестуючи в кожній з них Wi-Fi сигнал.

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