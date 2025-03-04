Розробники з DroneUA сподіваються налагодити системне партнерство з NASA.

Компанія безпілотних технологій на ринку України DroneUA починає поставку роботів для NASA. Тестова партія уже поїхала до американського штату Вірджинія, де їх випробовуватимуть та шукатимуть найефективніше застосування. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Важливо, що саме NASA ініціювало співпрацю. Розробники з DroneUA сподіваються налагодити системне партнерство з NASA в найближчому майбутньому. А я навіть не сумніваюся, що все вдасться", - зазначив Федоров.

За його словами, війна дала потужний буст ринку defence tech, українські технології розвиваються дуже швидко. Однією з цілей є постачання техніки за кордон, оскільки це може забезпечити мільярдні надходження в бюджет.

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"Українські технології ефективні всюди. На землі, у воді та ще й у космосі. Пишаюся нашими найталановитішими розробниками. Ви створюєте інноваційне майбутнє", - додав міністр.

Українські розробки

Раніше повідомлялося, що в Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше було представлено вітчизняну крилату ракету "Трембіта".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже цього року рої дронів можуть з'явитися у Силах оборони. За його словами, над цією технологією працює десяток компаній і вже проводяться тестування роїв на полігонах.

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