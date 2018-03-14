На Тернопільщині викрили підприємця, який самовільно захопив ставок площею 26 га

На ставку винахідливий підприємець без жодного дозволу виловлював рибу.

На Тернопільщині викрили підприємця, який самовільно захопив став площею 26 га.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, незаконну експлуатацію водойми на території Киданецької сільської ради виявили співробітники Збаразького відділення поліції спільно з працівниками місцевої держадміністрації під час перевірки законності використання водних ресурсів району.

З’ясувалося, що майже 26 га водного плеса використовував для рибогосподарських потреб 38-річний підприємець з райцентру. При цьому він на мав жодних правовстановлюючих документів на оренду ставка, що належить громаді села Киданівці, чим завдав значної шкоди громаді села.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 ККУ (самоправство, тобто самовільне вчинення будь-яких дій, якщо такими діями була заподіяна значна шкода громадським інтересам).