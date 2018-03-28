На Тернопільщині рятувальники за добу врятували на ставках 7 рибалок

Крижина, на якій були рибалки, відкололася.

На Тернопільщині рятувальники на ставках за добу врятували 7 рибалок.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 13.51 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на крижині Тернопільського ставу, яка відкололась від загальної маси, знаходяться троє рибалок. Негайно на виклик вирушили вонеборці 1-ї ДПРЧ Управління на пожежно-рятувальному автомобілі. Чоловіків врятували.

О 14.06 до Служби порятунку уже надійшло чергове повідомлення про те, що рибалки провалилися під кригу на ставі у селі Івачів Тернопільського району. На виклик було направлено бійців ДСНС 1-ї та 3-ї ДПРЧ Управління. Постраждалих вдалось врятувати.

А о 14.11 рятувальникам повідомили, що тоне рибалка на Тернопільському ставі поблизу пляжу «Циганка». На виклик вирушили бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. О 14.24 любитель риболовлі був врятований.