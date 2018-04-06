За даними фактами відкрите кримінальне провадження згідно статі 271 ККУ.

На Тернопільщині за добу внаслідок нещасних випадків загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до працівників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги.

Медик повідомив, що під час будівельних робіт на вул. Вербицького робітник випав з балкону 5 поверху.

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40-річний чоловік помер на місці події.

Інший трагічний випадок трапився у селі Піщатинці. Під час розвантаження зерна на місцевому тоці збіжжям на смерть присипало місцевого мешканця, який на той момент перебував у бункері для його зберігання.

За даними фактами відкрите кримінальне провадження згідно статі 271 ККУ.