Керівники Тернопільщини відзначили кращих науковців області (фото)

Під час виступу керівник області зауважив, що Тернопільщина має потужний науковий потенціал, відомих науковців та професорів.

У Тернополі відзначили кращих науковців області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 38 науковців, з яких 17 – це студенти, магістранти та аспіранти вищих навчальних закладів області, спільними грамотами ТОДА та обласної ради з нагоди Дня науки привітали голова ТОДА Степан Барна й заступник голови облради Любомир Крупа.

Під час виступу керівник області зауважив, що Тернопільщина має потужний науковий потенціал, відомих науковців та професорів.

«Сьогодні маємо можливість говорити про 312 докторів наук, професорів та 1 777 кандидатів наук, доцентів, 471 аспіранта і 39 докторантів. Тому, перш за все, нам важлива практична складова, котра дозволить реалізуватися нашим людям та розвивати економіку краю. У нашому регіоні функціонують 14 наукових установ, 32 вищих навчальних заклади І-IV рівнів акредитації, серед яких 3 національні і один державний університети. Академічний сектор науки нараховує понад 2 630 штатних науково-педагогічних кадрів. Моя мрія – створити в області Кремнієву долину. Саме тому ми будемо працювати над тим, щоб реалізовувати потенціал, який маємо», – сказав Барна.

Він додав, що в області наукова база сформована не лише при національних університетах та вищих навчальних закладах, а й безпосередньо на наукових та на приватних підприємствах, де також працюють науковці, що є чудовою практикою у сфері бізнесу.

«Коли ми обговорюємо з потенційними інвесторами можливості майбутньої співпраці, то їх перш за все цікавлять два питання: робітничих кадрів і наукового потенціалу. І ми маємо можливість аргументувати, що в нас достатньо серйозний науковий потенціал й очікуємо, що він буде максимально реалізований», – сказав Барна.