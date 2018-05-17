Керівники Тернопільщини відзначили кращих науковців області (фото)

16:09, 17 травня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 38 науковців, з яких 17 – це студенти, магістранти та аспіранти вищих навчальних закладів області, спільними грамотами ТОДА та обласної ради з нагоди Дня науки привітали голова ТОДА  Степан Барна й заступник голови облради Любомир Крупа.

Під час виступу керівник області зауважив, що Тернопільщина має потужний науковий потенціал, відомих науковців та професорів.

Фото прес-служби ТОДА

«Сьогодні маємо можливість говорити про  312 докторів наук, професорів та 1 777 кандидатів наук, доцентів, 471 аспіранта і 39 докторантів. Тому, перш за все, нам важлива практична складова, котра дозволить реалізуватися нашим людям та розвивати економіку краю. У нашому регіоні функціонують 14 наукових установ, 32 вищих навчальних заклади І-IV рівнів акредитації, серед яких 3 національні і один державний університети. Академічний сектор науки нараховує понад 2 630 штатних науково-педагогічних кадрів. Моя мрія – створити в області Кремнієву долину. Саме тому ми будемо працювати над тим, щоб реалізовувати потенціал, який маємо», – сказав Барна.

Фото прес-служби ТОДА

Він додав, що в області наукова база сформована не лише при національних університетах та вищих навчальних закладах, а й безпосередньо на наукових та на приватних підприємствах, де також працюють науковці, що є чудовою практикою у сфері бізнесу.

«Коли ми обговорюємо з потенційними інвесторами можливості майбутньої співпраці, то їх перш за все цікавлять два питання: робітничих кадрів і наукового потенціалу.  І ми маємо можливість аргументувати, що в нас достатньо серйозний науковий потенціал й очікуємо, що він буде максимально реалізований», – сказав Барна.

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #наука#Тернопільщина