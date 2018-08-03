Тернопільщина отримала 179 млн грн на будівництво амбулаторій та придбання автомобілів для сімейних лікарів

При розрахунках виходили з того, де є найбільш відчутна проблематика з якістю та умовами надання медичних послуг.

Тернопільщина отримала 179 млн грн на будівництво амбулаторій, придбання автомобілів для сімейних лікарів та покращення матеріально-технічної бази.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цього року в області розпочнуть будівництво 18-ти амбулаторій загальної практики- сімейної медицини, з них 11 амбулаторій на 1-2 лікарів з житлом, 4 амбулаторії на 1-2 лікарів без житла, 3 амбулаторії на 3-4 лікарі без житла.

При розрахунках виходили з того, де є найбільш відчутна проблематика з якістю та умовами надання медичних послуг.

Планується також реконструкція 47 діючих амбулаторій.

Оскільки без сучасного обладнання лікар не зможе надати якісну послугу, щонайменше 80 млн грн субвенції на розвиток сільської медицини буде спрямовано на придбання медичного обладнання, а для мобільності лікаря придбають 134 автомобілі з розрахунку: одна амбулаторія – один автомобіль.

«Завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка ми можемо розвивати якісну медицину у сільській місцевості. Для цього була проведена величезна робота із формування мережі первинної ланки медичної допомоги. Тернопільщину включили до першого пулу проектів із реалізації цієї ініціативи. Мета розвитку медицини на селі – якісні та доступні медичні послуги для кожного жителя сільської місцевості. Ссучасні медамбулаторії – це новий стандарт у наданні первинної медичної допомоги у сільській місцевості, доступна та якісна кваліфікована допомога, комфортні умови та сучасне обладнання, в тому числі й для впровадження телемедицини», – зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.