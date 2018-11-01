У Тернополі жінка викликала поліцію через сварку з чоловіком і сама потрапила до СІЗО

У Тернополі затримали жінку, яка перебувала у розшуку за крадіжку, завдяки тому, що вона викликала поліцію до свого чоловіка.

У Тернополі затримали жінку, яка перебувала у розшуку за крадіжку, завдяки тому, що вона викликала поліцію до свого чоловіка.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 18 год інспектори отримали виклик на вул. Морозенка. Заявниця повідомила, що посварилася з чоловіком, який не випускав її з дому, проте речі викинув на сходову клітку.

Патрульні допомогли врегулювати ситуацію, яка виникла між громадянами, та провели профілактичну бесіду.

Згодом, встановлюючи дані осіб, з’ясувалося, що заявниця перебуває в розшуку Тернопільським відділом поліції за вчинення крадіжки.

35-річну жінку патрульні доставили в відділення поліції та передали слідчим для подальших процесуальних дій.