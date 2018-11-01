Голова ТОДА Степан Барна підписав розпорядження про утворення 49-ої ОТГ

Село Посухів об’єднується із містом обласного значення Бережани.

Голова ТОДА Степан Барна підписав розпорядження про утворення 49-ої Бережанської громади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, село Посухів об’єднується із містом обласного значення Бережани.

«Ми започатковуємо процес створення 49-ої об’єднаної територіальної громади в області. Це означає, що понад 58% населення та 47% територій області вже охоплено територіальними громадами. Це громади з новим статусом, можливостями та новою відповідальністю», – зазначив голова ОДА, підписуючи розпорядження про утворення Бережанської ОТГ.

У свою чергу заступник голови ОДА Олег Валов зауважив, що наразі село Посухів, яке об’єднується з Бережанами, є першопрохідцем.

«Сподіваюся, що до кінця року до Бережанської ОТГ приєднаються й інші населені пункти відповідно до перспективного плану утворення громад. Адже об’єднання – це не лише спільні бюджет та ресурси, це ще й вирішення спільних проблем», – наголосив Валов.

Про те, що робота у даному напрямі триває, зазначив й мер Бережан Володимир Музичка. А також подякував обласній владі за сприяння й допомогу в об’єднанні.

В ОДА зазначили, що впродовж трьох років 42 громади області отримали фінансової підтримки з боку держави у вигляді субвенції на розвиток інфраструктури понад 300 млн грн.

Окрім того громади залучили 194 млн грн міжнародної технічної допомоги.