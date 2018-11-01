На Тернопільщині перекинувся рейсовий автобус - водій загинув на місці (фото)

19:10, 01 листопада 2018
Тернопіль
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Аварія сталася 1 листопада / фото ГУ НП в Тернопільській області

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася 1 листопада близько 14 год на трасі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів між містами Кременець та Шумськ.

За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав за межі проїзної частини на праве узбіччя. В результаті транспортний засіб перекинувся. Водій загинув на місці події.

На момент аварії пасажирів не було, оскільки автобус не курсував згідно з напрямком. Що стало причиною ДТП, встановить слідство.

фото ГУ НП в Тернопільській області

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині дивом вижив 61-річний водій, авто якого після ДТП розірвало навпіл.

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