У Тернополі правоохоронці виявили батька, який віз свого сина в багажнику

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 27 лютого близько 15 год до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру, яка повідомила, що на її очах дорослі засунули до багажного відділення автомобіля марки БМВ малолітню дитину і транспортний засіб вирушив у напрямку Центру.

Група швидкого реагування миттєво прибула не місце виклику і невдовзі зупинили описану інформарку.

Водій не заперечував факту перебування в багажному відділенні дитини. Він пояснив, що це його син і їде він у багажнику через власну примху.

При цьому запевнив, що ризику для перевезення дитини таким чином не існує, оскільки з салону в багажне відділення надходить повітря.

Поліцейські провели з батьком профілактичну бесіду та винесли попередження, наголосивши на недопустимості перевезення людей в багажному відділенні.