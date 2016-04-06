У Тернополі цьогоріч планують провести реконструкцію дамби на 7 мільйонів гривень

У Тернополі цьогоріч планують провети реконструкцію дамби на 7 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, уже оголошено тендер з пошуку виконавця робіт.

Учора керівництво міста та області оглянуло дамбу для визначення об’єму робіт, які необхідно провести цього року.

«Дамба є артерією, яка з`єднує мікрорайони «Дружба», Пронятин та Кутківці з центральною часиною міста. Тому об`єкт має стратегічне значення для Тернополя. Будували дамбу в післявоєнний період, використовуючи будматеріали низької якості. Тому зараз тут незадовільний стан покриття», – зазначив голова ОДА Степан Барна.

Він нагадав, що дамбу включено у перелік об`єктів, які фінансуватмуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

«Ми очікуємо 5 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку, 2,67 млн. планують виділити з міського бюджету. Також сподіваємося на підтримку народних депутатів від Тернопільщини, плануємо залучити кошти Кабінету Міністрів по програмі соціально-економічного розвиту. За ці кошти цього року передбачено провести реконструкцію існуючих дощеприймальних колодязів, будівництво нового каналізаційного колектора, ремонт проїзної частини шлюза на дамбі», – повідомив Барна.

Роботи планують розпочати у червні, коли будуть виділені кошти з ДФРР.

«Якщо буде повноцінне фінансування, то до вересня ми плануємо завершити всі роботи», - сказав Барна.

Загалом проект реконструкції передбачає реконструкцію 625 м асфальтобетонного покриття, 14 колодязів, 563 м водопроводу та мережі зовнішнього освітлення.

Загальна варість проекту ремонту дамби – 26, 7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Дамба знаходиться в рекреаційній зоні міста.

На пересічені дамби з р. Серет знаходиться шлюзний міст, по середині - шлюз, який подає воду в гідропарк «Топільче».

Ширина проїзної частини – 15,5 м, на шлюзному мосту- 20 м, ширина зеленої зони зі сторони ставу- 4,7-6 м.

Довжина дороги що підлягає реконструкції – 625 м. Стан дороги незадовільний, покриття шашкове, вибите, з впадинами глибиною 0,2-0,3 м. Дощеприймальні колодязі засмічені і замулені.

По дамбі проходить єдина дорога, що з’єднує мікрорайони «Дружба», Пронятин та Кутківці з центральною часиною міста.

Під час сильних злив відбуваються значні підтоплення.