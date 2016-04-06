У Тернополі цьогоріч планують провести реконструкцію дамби на 7 мільйонів гривень
Дамбу включено у перелік об`єктів, які фінансуватмуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
У Тернополі цьогоріч планують провети реконструкцію дамби на 7 млн грн.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, уже оголошено тендер з пошуку виконавця робіт.
Учора керівництво міста та області оглянуло дамбу для визначення об’єму робіт, які необхідно провести цього року.
«Дамба є артерією, яка з`єднує мікрорайони «Дружба», Пронятин та Кутківці з центральною часиною міста. Тому об`єкт має стратегічне значення для Тернополя. Будували дамбу в післявоєнний період, використовуючи будматеріали низької якості. Тому зараз тут незадовільний стан покриття», – зазначив голова ОДА Степан Барна.
Він нагадав, що дамбу включено у перелік об`єктів, які фінансуватмуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
«Ми очікуємо 5 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку, 2,67 млн. планують виділити з міського бюджету. Також сподіваємося на підтримку народних депутатів від Тернопільщини, плануємо залучити кошти Кабінету Міністрів по програмі соціально-економічного розвиту. За ці кошти цього року передбачено провести реконструкцію існуючих дощеприймальних колодязів, будівництво нового каналізаційного колектора, ремонт проїзної частини шлюза на дамбі», – повідомив Барна.
Роботи планують розпочати у червні, коли будуть виділені кошти з ДФРР.
«Якщо буде повноцінне фінансування, то до вересня ми плануємо завершити всі роботи», - сказав Барна.
Загалом проект реконструкції передбачає реконструкцію 625 м асфальтобетонного покриття, 14 колодязів, 563 м водопроводу та мережі зовнішнього освітлення.
Загальна варість проекту ремонту дамби – 26, 7 млн. грн.
Довідка УНІАН. Дамба знаходиться в рекреаційній зоні міста.
На пересічені дамби з р. Серет знаходиться шлюзний міст, по середині - шлюз, який подає воду в гідропарк «Топільче».
Ширина проїзної частини – 15,5 м, на шлюзному мосту- 20 м, ширина зеленої зони зі сторони ставу- 4,7-6 м.
Довжина дороги що підлягає реконструкції – 625 м. Стан дороги незадовільний, покриття шашкове, вибите, з впадинами глибиною 0,2-0,3 м. Дощеприймальні колодязі засмічені і замулені.
По дамбі проходить єдина дорога, що з’єднує мікрорайони «Дружба», Пронятин та Кутківці з центральною часиною міста.
Під час сильних злив відбуваються значні підтоплення.