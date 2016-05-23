На Тернопільщині, впавши у колодязь, загинула пенсіонерка
16:44, 23 травня 2016Тернопіль
232 0
У Тернопільській області, впавши у колодязь, загинула пенсіонерка.
Жінка впала у колодязь / Фото ternopil.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія стался учора у селі Цвітова Бучацького району.
За даними рятувальників, жінка впала у колодязь глибиною 22 м на власному подвір’ї.
Читайте такожУ ДТП на Тернопільщині загинула жінка-водій (фото)
Рятувальники за допомогою спеціального спорядження опустилися у шахту колодязя та підняли на поверхню тіло загиблої.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter