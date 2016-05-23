На Тернопільщині, впавши у колодязь, загинула пенсіонерка

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія стался учора у селі Цвітова Бучацького району.

За даними рятувальників, жінка впала у колодязь глибиною 22 м на власному подвір’ї.

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Рятувальники за допомогою спеціального спорядження опустилися у шахту колодязя та підняли на поверхню тіло загиблої.