На Тернопільщині невідомі побили до смерті громадського активіста

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, напад на активіста здійснили учора 26 травня близько 23 години.

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Встановлено, що двоє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження жителю міста Кременець 1968 року народження на його подвір’ї.

Через три години від отриманих травм голови чоловік помер в реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні.

Поліцейські встановили, що загиблий – Віталій Ващенко, громадський активіст, член ГО «Народна рада».

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці розшукують зловмисників.

Товариш загиблого Віктор Панфілов у соцмережах повідомив, що Ващенко мав чимало ворогів у місті і напередодні його попереджали про можливий напад. За даним Паніфлова, зловмисники, які побили Ващенка, втекли з місця події на автомобілі з чернівецькою реєстрацією.