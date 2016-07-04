Мінрегіонбуд затвердило 80 проектних заявок об’єднаних громад Тернопільщини на суму 83,3 мільйона

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом громадами було подано 141 заявку на 122,56 млн грн.

«Станом на 2 липня на казначейські рахунки громад надійшло 62,9 млн. грн. Це складає 100% до плану фінансування. Як бачимо, держава виконує усі зобов`язання щодо підтримки громад. Немає перешкод для освоєння коштів, все – у руках громад», - зазначив начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко.

За його словами, для використання усіх коштів субвенції очікуються проектні заявки від громад ще на суму понад 19 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, цього року для громад Тернопільщини виділено 141,554 млн грн з державного бюджету для формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад.