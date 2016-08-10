На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув чоловік

15:11, 10 серпня 2016
Тернопіль
259 0

У Тернопільській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 32-річний чоловік.

Фото mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася на автодорозі «Зборів-Поморяни» між селами Жабиння та Заруддя.

Читайте такожНа Тернопільщині поліція тепер зупинятиме водіїв, навіть якщо вони нічого не порушили

Мешканець села Підгайчики, керуючи автомобілем «Мітцубісі Лансер», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці пригоди.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter