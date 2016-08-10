На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув чоловік

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася на автодорозі «Зборів-Поморяни» між селами Жабиння та Заруддя.

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Мешканець села Підгайчики, керуючи автомобілем «Мітцубісі Лансер», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці пригоди.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.