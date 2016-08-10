На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув чоловік
15:11, 10 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 32-річний чоловік.
Фото mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася на автодорозі «Зборів-Поморяни» між селами Жабиння та Заруддя.
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Мешканець села Підгайчики, керуючи автомобілем «Мітцубісі Лансер», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці пригоди.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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