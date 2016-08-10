На Тернопільщині горіло нелегальне сміттєзвалище
15:35, 10 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області 9 серпня сталася пожежа на стихійному сміттєзвалищі.
пожежа на сміттєзвалищі / ДСНС у Тернопільскій області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла у селі Залісся Чортківського району. Вогонь охопив майже гектар площі. Існувала ймовірність його перекидання на посіви соняшника прощею 15 гектарів.
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Загорання ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини.
Причини пожежі встановлюються.
Загалом 9 серпня на Тернопільщині зареєстровано п’ять загорянь сміття.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині горіло 30 гектарів стерні.
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