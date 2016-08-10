На Тернопільщині горіло нелегальне сміттєзвалище

У Тернопільській області 9 серпня сталася пожежа на стихійному сміттєзвалищі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла у селі Залісся Чортківського району. Вогонь охопив майже гектар площі. Існувала ймовірність його перекидання на посіви соняшника прощею 15 гектарів. Читайте такожУ Тернополі 8-річний хлопчик вкрав гроші у батьків і пішов купувати мобільний телефон Загорання ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Причини пожежі встановлюються. Загалом 9 серпня на Тернопільщині зареєстровано п’ять загорянь сміття. Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині горіло 30 гектарів стерні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter